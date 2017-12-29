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Прогноз погоди на 30 грудня: більшість території України охоплять зимові дощі

16:00, сьогодні 854 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні у суботу, 30 грудня, дуже дощовою майже на всій території. Тільки у Західних областях країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно із прогнозами синоптика, попри те, що на заході України дощів не очікується, у всіх областях регіону стане холодніше. Так, середня денна температура повітря становитиме від -1 до +4 градусів.

Читайте також: Погода в Україні на Новорічну ніч: прогноз від синоптика

Щодо температури повітря у суботу на решті території України, то в середньому вона становитиме від +2до +7 градусів. Водночас на півдні України температура повітря сягне позначки +10 градусів.

У Києві 30 грудня можливі опади у вигляді дощу, а температура повітря становитиме від +3 до +5 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 30 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +0…+2

Івано-Франківськ – +0…+2

Тернопіль – +0…+2

Чернівці – +0…+2

Хмельницький – +0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 30 грудня від Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 30 грудня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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