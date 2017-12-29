Прогноз погоди на 30 грудня: більшість території України охоплять зимові дощі
Погода в Україні у суботу, 30 грудня, дуже дощовою майже на всій території. Тільки у Західних областях країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Згідно із прогнозами синоптика, попри те, що на заході України дощів не очікується, у всіх областях регіону стане холодніше. Так, середня денна температура повітря становитиме від -1 до +4 градусів.
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Щодо температури повітря у суботу на решті території України, то в середньому вона становитиме від +2до +7 градусів. Водночас на півдні України температура повітря сягне позначки +10 градусів.
У Києві 30 грудня можливі опади у вигляді дощу, а температура повітря становитиме від +3 до +5 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 30 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +0…+2
Івано-Франківськ – +0…+2
Тернопіль – +0…+2
Чернівці – +0…+2
Хмельницький – +0…+2
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 30 грудня від Укргідрометцентру
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