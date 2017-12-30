Прогноз погоди на 31 грудня: напередодні Нового року очікується похолодання на заході та півночі

Погода напередодні Нового року, 31 грудня, буде плюсовою. Через незначне похолодання у західних та північних областях можливий мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у східних, центральних і південних регіонах очікується плюсова температура. Місцями випаде невеликий дощ або мряка.

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"У Києві 31 грудня є ймовірність невеликого мокрого снігу вдень або надвечір. Найближчої ночі похолодає до 0...-2 градусів морозу, завтра вдень очікується +2...+3 градуси", – зазначила синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 31 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – 0…+2

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3