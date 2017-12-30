Прогноз погоди на 31 грудня: напередодні Нового року очікується похолодання на заході та півночі
Погода напередодні Нового року, 31 грудня, буде плюсовою. Через незначне похолодання у західних та північних областях можливий мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у східних, центральних і південних регіонах очікується плюсова температура. Місцями випаде невеликий дощ або мряка.
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"У Києві 31 грудня є ймовірність невеликого мокрого снігу вдень або надвечір. Найближчої ночі похолодає до 0...-2 градусів морозу, завтра вдень очікується +2...+3 градуси", – зазначила синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 31 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – 0…+2
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3