Прогноз погоди на 6 липня: в Україні буде тепло, але подекуди дощитиме
Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде сонячною і по-літньому теплою з середньою температурою повітря +23+26 градусів. Дощитиме тільки в частині Сходу та в частині Півдня України.
Так, дощі в суботу прогнозуються у Харківській, Луганській, Дніпровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.
Дізнайтеся, як пережити спеку: дієві поради
"У Києві (…) вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, як колись один відомий президент, тобто дощу все ж не буде вдень", – повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 6 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23