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      Прогноз погоди на 6 липня: в Україні буде тепло, але подекуди дощитиме

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      Погода 6 липня 2019 - в Україні буде тепло, але подекуди дощ
      Прогноз погоди в Україні на 6 липня / Wallpaperscraft.ru

      Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде сонячною і по-літньому теплою з середньою температурою повітря +23+26 градусів. Дощитиме тільки в частині Сходу та в частині Півдня України.

      Так, дощі в суботу прогнозуються у Харківській, Луганській, Дніпровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

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      "У Києві (…) вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, як колись один відомий президент, тобто дощу все ж не буде вдень", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на суботу, 6 липня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +21…+23

      прогноз погоди Україна 6 липня субота
      Прогноз погоди на 6 липня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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