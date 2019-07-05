Прогноз погоди на 6 липня: в Україні буде тепло, але подекуди дощитиме

Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде сонячною і по-літньому теплою з середньою температурою повітря +23+26 градусів. Дощитиме тільки в частині Сходу та в частині Півдня України.

Так, дощі в суботу прогнозуються у Харківській, Луганській, Дніпровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Дізнайтеся, як пережити спеку: дієві поради "У Києві (…) вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, як колись один відомий президент, тобто дощу все ж не буде вдень", – повідомила синоптик Наталка Діденко. Прогноз погоди на суботу, 6 липня, у містах України: Ужгород – +23…+25 Львів – +22…+24 Івано-Франківськ – +22…+24 Тернопіль – +22…+24 Чернівці – +23…+25 Хмельницький – +22…+24 Луцьк – +21…+23 Рівне – +22…+24 Житомир – +22…+24 Вінниця – +22…+24 Одеса – +26…+28 Миколаїв – +26…+28 Херсон – +26…+28 Сімферополь – +26…+28 Кропивницький – +23…+25 Черкаси – +22…+24 Чернігів – +21…+23 Суми – +21…+23 Полтава – +22…+24 Дніпро – +24…+26 Запоріжжя – +25…+27 Донецьк – +22…+24 Луганськ – +22…+24 Харків – +22…+24 Київ – +21…+23

Прогноз погоди на 6 липня від Укргідрометцентру