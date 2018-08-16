Негода у Києві: синоптики попереджають про ймовірність руйнівних злив

Атмосферний фронт, який в ніч на 16 серпня спричинив потужну грозу в Києві, залишається над західними та північними областями. Погода у столиці впродовж 16 – 19 серпня буде спекотною, проте збережеться висока імовірність злив та гроз.

За інформацією Укргідрометцентру, у найближчі декілька годин у Києві та області можуть пройти сильні зливи із градом, подекуди – короткочасне шквалисте посилення вітру до 15 – 24 метрів за секунду.

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Атмосферний фронт, згусток якого минулої ночі залив не просто столичні вулиці, а головну вулицю країни – Хрещатик, залишається над західними та північними областями України. Тому й з ним залишається ймовірність злив та гроз у цих частинах,

– зазначає український синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у Києві в п'ятницю, 17 серпня, а також вихідними, 18 – 19 серпня, залишається ймовірність грозових дощів. Температура повітря у столиці сягне +26…+28 градусів.

До слова, метеоролог показала, який вигляд мала атмосферна пляма, яка спричинила потужну бурю у столиці в ніч на 16 серпня.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.