Пограбування ювелірного магазину на Харківщині: зловмисників затримано
25 липня у селищі Донець Балаклійського району Харківської області троє невідомих у масках увірвалися до крамниці та під загрозою застосування зброї заволоділи грошима та ювелірними виробами. Загальна сума збитків оцінюється у понад 300 тисяч гривень. Поліції знадобилось три тижні, щоб розкрити справу та затримати зловмисників.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.
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Завдяки комплексу оперативних розшукових дій, здійснених поліцейськими, причетних до злочину осіб затримали в Одеській області. Один із підозрюваних виявився громадянином України, інший – Грузії.
Затримані зізналися у скоєному і розповіли, що злочин готували ретельно і діяли за суворим планом.
Опісля пограбування викрадене майно злодії розподілили між собою.
Підозрювані – під вартою, суд може винести вирок у вигляді ув'язнення до 15 із конфіскацією майна.
До слова, участь у вчиненні злочину брала ще одна особа, яка наразі перебуває у розшуку.
Нагадаємо, що прокуратура Харкова розслідує інцидент із поліцейськими, які вимагали хабар у нетверезого водія. Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.