Пограбування ювелірного магазину на Харківщині: зловмисників затримано

Пограбування ювелірного магазину на Харківщині / Фото з відкритих джерел

25 липня у селищі Донець Балаклійського району Харківської області троє невідомих у масках увірвалися до крамниці та під загрозою застосування зброї заволоділи грошима та ювелірними виробами. Загальна сума збитків оцінюється у понад 300 тисяч гривень. Поліції знадобилось три тижні, щоб розкрити справу та затримати зловмисників.