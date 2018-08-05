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Пограбування ювелірного магазину на Харківщині: зловмисників затримано

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Пограбування ювелірного магазину на Харківщині
Пограбування ювелірного магазину на Харківщині / Фото з відкритих джерел

25 липня у селищі Донець Балаклійського району Харківської області троє невідомих у масках увірвалися до крамниці та під загрозою застосування зброї заволоділи грошима та ювелірними виробами. Загальна сума збитків оцінюється у понад 300 тисяч гривень. Поліції знадобилось три тижні, щоб розкрити справу та затримати зловмисників.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.

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Завдяки комплексу оперативних розшукових дій, здійснених поліцейськими, причетних до злочину осіб затримали в Одеській області. Один із підозрюваних виявився громадянином України, інший – Грузії.

Затримані зізналися у скоєному і розповіли, що злочин готували ретельно і діяли за суворим планом.

Опісля пограбування викрадене майно злодії розподілили між собою.

Підозрювані – під вартою, суд може винести вирок у вигляді ув'язнення до 15 із конфіскацією майна.

До слова, участь у вчиненні злочину брала ще одна особа, яка наразі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, що прокуратура Харкова розслідує інцидент із поліцейськими, які вимагали хабар у нетверезого водія. Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 Канал
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