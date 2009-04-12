Погроза терактів

Північноірландські сепаратисти погрожують Великобританії терактами.

Екстремістське угруповання "Справжня ІРА", яке відкололось від Ірландської республіканської армії у 1997 році, пообіцяло провести низку терактів на території Великої Британії. Представник угруповання заявив, що вони продовжуватимуть удари по "британських окупаційних силах". При цьому екстремісти обіцяють шукати великі цілі.Нагадаємо, угруповання "Справжня ІРА" взяло на себе відповідальність за напад на військову базу у Північній Ірландії у березні цього року, внаслідок якого загинули 2 британських військових. У 2000 році екстремісти обстріляли ракетами будівлю британської розвідки МІ6. Внаслідок інциденту тоді ніхто не постраждав.