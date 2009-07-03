Погрози "Аль-Каїди"

"Аль-Каїда" погрожує Франції.

Терористи обіцяють відімстити Парижу за заклик президента Ніколя Скаркозі заборонити паранджу. Погрози розміщено на екстремістських сайтах. "Ми не змиримося з такими провокаціями та несправедливостями, і ми розповсюдимо на Францію нашу помсту", - говориться в заяві екстремістів. Минулого місяця президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що традиційний ісламський жіночий одяг - паранджа, який повністю закриває обличчя, принижує гідність жінок. Виступаючи перед французькими парламентаріями, Саркозі підтримав ідею створення парламентської комісії, аби вирішити, чи варто вводити заборону на публічне носіння паранджі.