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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Погрози "Аль-Каїди"

      Фінансові ринки 301

      "Аль-Каїда" погрожує Франції.

      Терористи обіцяють відімстити Парижу за заклик президента Ніколя Скаркозі заборонити паранджу. Погрози розміщено на екстремістських сайтах. "Ми не змиримося з такими провокаціями та несправедливостями, і ми розповсюдимо на Францію нашу помсту", - говориться в заяві екстремістів. Минулого місяця президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що традиційний ісламський жіночий одяг - паранджа, який повністю закриває обличчя, принижує гідність жінок. Виступаючи перед французькими парламентаріями, Саркозі підтримав ідею створення парламентської комісії, аби вирішити, чи варто вводити заборону на публічне носіння паранджі.
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 3 липня 2009
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