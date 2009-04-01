Погрози КНДР
Фінансові ринки 10:44, 1 квітня 2009 239
Північна Корея погрожує збивати американські літаки-розвідники.
КНДР заявила, що збиватиме усі літаки, які стежитимуть за запуском її ракети. Раніше місцеві ЗМІ повідомили про підвищення активності американських розвідників у районі запуску ракети, яка за словами представників Північної Кореї, повинна вивести на орбіту супутник зв’язку. Пхеньян вважає, що стеження за його стратегічними об’єктами є посяганням на суверенітет країни. Влада комуністичної держави також заявила, що спроба збити її ракету розцінюватиме як оголошення війни. У такому випадку КНДР погрожує застосувати у відповідь найпотужніші військові засоби.Пхеньян має намір провести запуск ракети у період з 4 по 8 квітня. США, Японія та Південна Корея побоюються, що під виглядом запуску супутника КНДР планує випробувати балістичну ракету. Токіо та Вашингтон відправили у Японське море два есмінці для спостереження за запуском.
Джерело: 24 Канал
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