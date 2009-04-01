Погрози КНДР

Північна Корея погрожує збивати американські літаки-розвідники.

КНДР заявила, що збиватиме усі літаки, які стежитимуть за запуском її ракети. Раніше місцеві ЗМІ повідомили про підвищення активності американських розвідників у районі запуску ракети, яка за словами представників Північної Кореї, повинна вивести на орбіту супутник зв’язку. Пхеньян вважає, що стеження за його стратегічними об’єктами є посяганням на суверенітет країни. Влада комуністичної держави також заявила, що спроба збити її ракету розцінюватиме як оголошення війни. У такому випадку КНДР погрожує застосувати у відповідь найпотужніші військові засоби.Пхеньян має намір провести запуск ракети у період з 4 по 8 квітня. США, Японія та Південна Корея побоюються, що під виглядом запуску супутника КНДР планує випробувати балістичну ракету. Токіо та Вашингтон відправили у Японське море два есмінці для спостереження за запуском.