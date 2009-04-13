Погрози піратів

Сомалійські пірати погрожують помститись за смерть товаришів.

Пірати, які нападають на кораблі біля берегів Сомалі, закликали помститися за смерть своїх товаришів, котрі загинули під час операції з порятунку американського капітана Річарда Філіпса та заручників на французькій яхті "Таніт". Під час рятувальної операції американські військові застрелили 3х піратів, а ще 2є були вбиті під час порятунку французів.Пірати зв’язались з агентством Reuters та повідомили, що від тепер вони будуть інакше ставитися до американців та французів. Експерти зазначають, що після американської рятувальної операції, боротьба з піратством поблизу берегів Сомалі увійшла у нову фазу. Представники військового відомства США зазначають, що тепер можлива ескалація насильства в регіоні. Зазначимо, пірати досі утримують 13 кораблів, на борту яких перебуває понад 220 громадян різних країн.