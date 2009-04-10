Погрози президенту

Ніколя Саркозі отримав листа з погрозами та 2 патронами.

Це вже 3 лист з погрозами на адресу глави держави за останні 2 місяці. Джерело у правоохоронних органах Франції повідомило, що лист підписаний як "осередок 34", містив друкований текст.Невідомі вимагають звільнення 2 ув’язнених - Жульєна Купа, якого підозрюють у пошкоджені залізничних шляхів, та Івана Колонну - корсиканського борця за незалежність, якого визнали винним у вбивстві префекта. Автори листа стверджують, що їхні снайпери тримають на прицілі 10 перших осіб Франції.Схожі листи з погрозами та патронами останнім часом отримали також прем’єр-міністр, міністри внутрішніх справ, юстиції та культури. У березні правоохоронці затримали 47-річного безробітного, якого підозрювали у розсиланні листів, проте невдовзі його відпустили через відсутність доказів.