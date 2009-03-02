Погрози суду

Москву можуть виключити із Ради Європи.

Страсбурзький суд з прав людини вимагає від Росії впродовж півроку вжити законодавчих заходів для усунення тривалих затримок виконання судових рішень. Про це пише газета "КоммерсантЪ". Якщо цю вимогу виконано не буде, то Комітет міністрів Ради Європи має право застосувати санкції аж до призупинення членства Росії в Раді Європи. Однією з причин ухвалення такої постанови стала справа учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія Бурдова, якому, незважаючи на ухвалене в 90-ті роки рішення російського та європейського судів, як і раніше, не виплачують грошової допомоги.Зазначимо, у 2008 році Росія стала лідером за кількістю позовів до суду з прав людини. Росіянами було подано 27 тисяч позовів, а це 28 відсотків від загальної кількості.