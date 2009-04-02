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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Погрози теракту

Фінансові ринки 14:53, 2 квітня 2009 253

ФБР серйозно сприйняло погрози талібів підірвати Білий Дім.

Спецслужби США посилили охорону офіційних установ, зокрема резиденцію американських президентів. Лідер екстремістського угрупування "Пакистанський Талібан" Беїтулла Мехсуд, нагадаємо повідомив ЗМІ, що незабаром вчинить у Вашингтоні теракт, який вразить весь світ. Згідно із розвідданими Пентагону, Мехсуд, що був кілька років тому всього лише одним з польових командирів проталібських формувань у прикордонному з Афганістаном гірському районі, в лютому об'єднався з ватажками двох інших угрупувань талібів. Крім того Беїтулла Мехсуд присягнув на вірність духовному лідерові руху "Талібан"муллі Мохаммаду Омару. Беїтулу Мехсуда, зокрема вважають головним організатором вбивства колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто в грудні 2007 року.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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