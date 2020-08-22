У Києві прощаються з Борисом Патоном: відео й фото з похорону науковця
У Києві 22 серпня відбувається прощання з видатним українським науковцем Героєм України Борисом Патоном. Церемонія прощання розпочалася близько 10 години ранку, а сам похорон відбудеться на Байковому кладовищі близько 13-ої.
Хто прийшов попрощатися з Борисом Патоном
Прощання відбувається у клубі Кабінету Міністрів Украни з 10:00 до 12.00. Про це повідомляє Національна академія наук, незмінним керівником якої багато років був Патон.
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Науковці зазначили, що запам'ятають багаторічного очільника Академії "передусім як людину зі світлим розумом, небайдужим серцем, теплим гумором і високою людяністю".
На церемонію прощання з Борисом Патоном прийшло дуже багато людей, розповіла журналістка 24 каналу. Аби попрощатися з науковцем, люди вишикувалися в чергу, а впускають усередину їх незначними групами.
Початок церемонії прощання з Борисом Патоном: дивіться відео
Прощання з Борисом Патоном: дивіться фото
Що відомо про Бориса Патона
- Борис Патон народився 14 листопада 1918 року у Києві ще за часів УНР.
- Впродовж 58 років він був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення Незалежності України став першим в історії, кого нагородили званням Героя України.
- За час своєї професійної діяльності Патон став автором понад 400 різних винаходів у сферах зварювальних процесів, металургії і технології металів.
- Саме під його керівництвом винайшли електрошлаковий спосіб зварювання, що стало революцією в цій сфері. Також він був головним ініціатором створення технології зварювання живих тканин, що й нині використовується в хірургії.