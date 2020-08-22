У Києві 22 серпня відбувається прощання з видатним українським науковцем Героєм України Борисом Патоном. Церемонія прощання розпочалася близько 10 години ранку, а сам похорон відбудеться на Байковому кладовищі близько 13-ої.

Хто прийшов попрощатися з Борисом Патоном

Прощання відбувається у клубі Кабінету Міністрів Украни з 10:00 до 12.00. Про це повідомляє Національна академія наук, незмінним керівником якої багато років був Патон.

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Науковці зазначили, що запам'ятають багаторічного очільника Академії "передусім як людину зі світлим розумом, небайдужим серцем, теплим гумором і високою людяністю".

На церемонію прощання з Борисом Патоном прийшло дуже багато людей, розповіла журналістка 24 каналу. Аби попрощатися з науковцем, люди вишикувалися в чергу, а впускають усередину їх незначними групами.

Початок церемонії прощання з Борисом Патоном: дивіться відео

Прощання з Борисом Патоном: дивіться фото

Що відомо про Бориса Патона