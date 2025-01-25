Низка телеграм-каналів написали, що на батьків хлопчика, який влучив сніжкою по голові головного поліцейського регіону, склали адміністративний протокол. У поліції тим часом спростовують, передає 24 Канал.

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Що відбулося насправді

У поліції розповіли, що місце проведення траурного заходу за участю великої кількості людей перебувало під охороною поліції з метою недопущення терактів. Під час церемонії прощання була помічена незрозуміла активність людей на даху будівлі. У рамках алгоритму з недопущення перебування сторонніх осіб, поліція здійснила перевірку, хто там перебуває і з якою метою. На місці поліцейські виявили чотирьох людей, серед яких був 16-літній хлопець. Вони займалися ремонтними роботами, неповнолітній допомагав своєму братові. Поліцейські провели бесіду з встановленими особами.

Відомості про подію до ЄРДР не вносилися.

Похорон Іванчишина у Харкові / Фото поліція

Нагадаємо, що 47-річний полковник поліції Ігор Іванчишин був поранений під час обстрілу Харкова 1 листопада. Понад 2 місяці лікарі боролися за його життя. Втім, на жаль, 22 січня, поліцейський помер. У нього залишилися дружина і син.