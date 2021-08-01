Чоловіка вигнали з маршрутки в Одесі
У мережу потрапило відео, на якому видно, як пасажири маршрутки в Одесі скручують чоловіка. За словами очевидців, він поводив себе агресивно з моменту, як зайшов у громадський транспорт.
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Агресивний пасажир маршрутки №197 в Одесі ледь не розбив дзеркало. "От пасажири й вирішили покарати його та вивести з салону", – написав очевидець інциденту та автор відео.
На кадрах видно, як відразу декілька пасажирів "скручують" чоловіка у світлій футболці. Попри спроби дати відсіч, одесити провели його до дверей.
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