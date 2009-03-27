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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Покарання за борги

21:16, 27 березня 2009 243

За грати-за невиплату зарплати.

Директора Товариства з Обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи" Сергія Челяпіна затримали та порушили кримінальну справу за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам. Його підприємство станом на початок року заборгувало майже 4 мільйони гривень, а до Пенсійного фонду ЛАЗи не доплатили майже 5 мільйонів. Зараз Челяпін перебуває в слідчому ізоляторі, суд має вирішити, чи тримати його під вартою на час досудового слідства. За словами прокурора міста, розслідування триває, тому не виключено, що у справі невиплати зарплати на ЛАЗі з’являться нові підозрювані.Андрій Палюх (прокурор міста Львова): “Челяпін підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, зокрема це стаття, яка передбачає санкцію від 5 до 10 років. Я думаю це ще не останній арешт по цій кримінальній справі”.Як повідомили в міській прокуратурі, слідчі зібрали докази, які доводять, що на рахунки підприємства впродовж минулого року надходили кошти, які можна було б використати на виплату заборгованостей, однак директор умисне цього не зробив. Працівники ЛАЗу вже кілька місяців акціями протесту домагаються повернення зароблених грошей, та поки марно.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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