Покарання за помилку

23-ох міліціонерів покарали за помилкове вторгнення "беркутівців" в будинок сім’ї кримських татар.

Таким є підсумок службового розслідування інциденту, що стався в кримському селищі Мирне 22 лютого. Відтак, 2 міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - отримали попередження, решті оголосили догани.Водночас жоден із бійців спецпідрозділу "Беркут", які власне і захоплювали будинок мирних жителів, не покараний. Міліція визнала їх дії правильними. Мовляв, під час спецоперації "беркутівці" діяли відповідно до поставленого ним завдання, володіючи, на жаль, недостатньо перевіреною оперативною інформацією.Висновки службового розслідування передані в прокуратуру Криму. Їх долучать до матеріалів кримінальної справи. Нагадаємо, 22 лютого 10 озброєних бійців "Беркута"увірвались у помешкання сім’ї Хаїрових. За їх інформацією, там переховувався злочинець, якого підозрюють у викраденні дівчини. "Беркутівці"застосували світлошумові гранати. Від вибуху однієї з них господарю оселі пошкодило руку, яку довелось ампутувати. Згодом з’ясувалось, що правоохоронці помилились і увірвались у житло мирних мешканців.