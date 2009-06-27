19:07
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Показники багатства

      235

      Польща залишається однією з найбідніших країн Євросоюзу.

      За даними головного статистичного відомства ЄС, торік країна з 38-мільйонним населенням посіла 24 місце за рівнем ВВП на душу населення. Гірші дані продемонстрували лише Латвія, яка вступила разом з Польщею в ЄС у 2004 році, а також Румунія і Болгарія, які приєднались у 2007 році. Торік ВВП Польщі з розрахунку на кожного жителя становив 57% від середньоєвропейського рівня. Для порівняння, найбагатшою країною ЄС вважається Люксембург - його ВВП на душу населення склав 250% від середньостатистичного рівня. На другому місці опинилась Ірландія - 140%.
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 27 червня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 19:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 369
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      сьогодні , 19:00 Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      Артем Овдієнко 59
      Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      сьогодні , 18:30 Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      Тетяна Мартинюк 287
      Гарно та безпечно: як обрати феєрверк
      сьогодні , 18:04 Гарно та безпечно: як обрати феєрверк
      Ірина Поліщук 42
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      Одеса перебуває на межі дефолту
       14 грудня 2010 , 18:40 2
      Apple купила технологію для навігації всередині будівель
       25 березня 2013 , 15:04
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Макроекономіка
       31 травня 2009 , 11:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук