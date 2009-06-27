Показники багатства

Польща залишається однією з найбідніших країн Євросоюзу.

За даними головного статистичного відомства ЄС, торік країна з 38-мільйонним населенням посіла 24 місце за рівнем ВВП на душу населення. Гірші дані продемонстрували лише Латвія, яка вступила разом з Польщею в ЄС у 2004 році, а також Румунія і Болгарія, які приєднались у 2007 році. Торік ВВП Польщі з розрахунку на кожного жителя становив 57% від середньоєвропейського рівня. Для порівняння, найбагатшою країною ЄС вважається Люксембург - його ВВП на душу населення склав 250% від середньостатистичного рівня. На другому місці опинилась Ірландія - 140%.