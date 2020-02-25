Акторка Дженніфер Тіллі програла 160 000 доларів із каре десяток

Дженніфер Тіллі – відома голлівудська акторка, свого часу навіть номінована на Оскар. А ще успішна покеристка із кар’єрними виграшами у понад мільйон доларів. До всього ще й одружена із володарем браслету WSOP Філом Лаком.

Утім, навіть найкращим покеристам іноді серйозно не щастить. Дженніфер поділилася недавньою роздачею, через яку їй поспівчуває кожен, хто колись сідав за стіл.

Not my day: quads vs. straight flush. pic.twitter.com/CecbWOcjyD — Jennifer Tilly (@JenniferTilly) February 24, 2020

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Справа була у казино Wynn Classic у Лас-Вегасі. Суперником Тіллі у кеш-грі був досвідчений Боб Браянт. Американець грає у покер вже понад 30 років. Отож опоненти дісталися до ріверу. На борді J-9-10-4-10 Дженніфер Тіллі пішла ва-банк 80 000 доларів із парою десяток, тобто зібравши каре. Утім її чекали погані новини. Браянт заколов ставку і показав одномасті 7-8, що дали йому стріт-флеш, а з ним і 160 000 тисяч доларів. Ця роздача стала одночасно одним із найбільших програшів у кар’єрі Тілі, та одним із найбільших виграшів для Браянта.