Два роки стрімам PokerMatch: 20 000 гривень у подарунок!

29 березня — особлива дата для українського покеру. Саме в цей день два роки тому Андрій "djonidze" провів перший стрім в історії PokerMatch.

За два роки було проведено понад 500 стрімів, із глядачами спілкувались 13 гравців команди PokerMatch, а аудиторія на каналах Twitch і YouTube вже сягнула десятків тисяч глядачів! Гостями на стрімах побували відомі гравці, регуляри й зірки покеру, а прямі трансляції йшли з різних куточків світу, від США до Таїланду.

Компанії є що згадати і чим поділитися зі своїми глядачами, тож дивіться найяскравіші фрагменти минулих стрімів у відео.

Два роки стрімів будуть із розмахом відзначені цього тижня! На вас чекають святкові ефіри, в яких глядачі отримають приємні подарунки та квитки у популярні турніри PokerMatch.

26 березня Степан "solianyk" та Ігор "netigor" на деякий час зовсім забудуть про покер, щоб просто поспілкуватися з глядачами. Буде багато покерних байок, рецептів успіху та, звичайно ж, жартів.

Кульмінацією святкового тижня 29 березня стане суперфрірол [20k] 2 years Stream Freeroll із гарантованим призовим фондом 20 000 гривень! Пароль до нього ви дізнаєтесь під час ефіру Djonidze.

Можливо, ці прямі ефіри припадуть вам до душі, тож не забувайте, що ви завжди можете надіслати заявку та приєднатися до дружної компанії стрімерів PokerMatch.

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