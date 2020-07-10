Незабаром найбільший український покер-рум PokerMatch відзначатиме свій день народження, і активна підготовка до цієї події вже у розпалі! 14 липня рум проведе спеціальний фрірол, у якому розіграє 100 000 гривень. Взяти участь у ньому може кожен із вас!

PokerMatch іще раз довів, що піклується про своїх гравців! На честь дня народження рум організував спеціальний фрірол, який і стане генеральною репетицією головного свята — турніру Happy Birthday PokerMatch із гарантією 4 000 000 гривень, що стартує 21 липня!

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А репетиція святкувань розпочнеться 14 липня, рівно о 14:00 за Києвом. У безкоштовному турнірі [100 000 грн] Репетиція дня народження кожен покерист зможе поборотися за чудовий призовий фонд у 100 000 гривень, не вкладаючи в бай-ін жодної копійки.

Турнір пройде в буст-форматі, а стати учасниками події можна просто зараз — реєстрація вже відкрита!

Варто зазначити, що охочим позмагатися у фріролі слід зайняти місця за столами заздалегідь. Всі неактивні гравці будуть автоматично дискваліфіковані після першого рівня фріролу.

Вочевидь, намічається вигідна гра, тому реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок!

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