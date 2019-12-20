Король Півночі повертається з призовим фондом у 500 000 євро

17-23 лютого Естонія знову прийме наймасштабніший покерний фестиваль північної Європи The Kings of Tallinn (Королі Таллінну). Уже вшосте поспіль змагання відбуватимуться у розкішному готелі Хілтон Таллінн Парк.

Цього разу в рамках фестивалю впродовж семи днів відбудеться одразу 40 турнірів. Утім головна родзинка, звісно ж Main Event з бай-іном 1 100 євро і призовим фондом у 500 000 євро, який відбуватиметься 20-23 лютого. Гарантія турніру вперше сягнула вражаючих пів мільйона євро, тож і рекорд учасників найімовірніше теж буде побитий. Минулого року Main Event зібрав 375 покеристів, а переможцем став латвієць Віталій Заворотнійс, який забрав головний приз 85 300 євро.

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Віталій Заворотнійс. Фото: pokernews



Окрім Main Event, щодня впродовж фестивалю відбуватиметься багато менших турнірів з безлічі дисциплін. Тут, крім звичного Холдему, і пот-ліміт Омаха, і Омаха хай-лоу, і H.O.R.S.E, і навіть китайський покер. Бай-іни на ці турніри стартуватимуть від усього 110 євро.