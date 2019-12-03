На PokerMatch розіграють 15 000 000 гривень у суперсерії турнірів

Титульні турніри серії Winter Poker Cup проходитимуть щодня, а кожної суботи на покеристів очікують гарантії в 2 000 000 гривень.

У перший день зими, 1 грудня, в популярному українському покер-румі PokerMatch стартує грандіозна серія онлайн-турнірів Winter Poker Cup із гарантованим призовим фондом більше ніж 15 000 000 гривень!

У грудні на всіх покеристів щодня чекають титульні турніри з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру з незмінним бай-іном 220 гривень, що дасть змогу поборотися за солідні призові не тільки досвідченим професіоналам, але й спортсменам-початківцям.

У щоденних титульних турнірах гарантований призовий фонд складе від 50 000 до 500 000 гривень. А кожної суботи у супертурнірах Winter Grand ви зможете поборотися за рекордні для українського онлайну призові – 2 000 000 гривень! Таких великих подій в історії України ще не було, і ви маєте чудовий шанс вписати своє ім’я в новітню історію вітчизняного покеру!

Більше: Національна збірна України зі спортивного покеру виграла Кубок Націй в Ірландії

На переможців суботніх турнірів, крім шестизначних сум призових, очікують стильні іменні кубки, а чемпіони інших титульних турнірів отримають пам’ятні медалі.

Крім того, до кінця грудня всі бажаючі можуть взяти участь у гонці для турнірних гравців "Шлях на WSOP". П’ятеро найкращих покеристів у цьому лідерборді отримають пакети на престижну серію WSOP Europe в Розвадові вартістю 5 000 євро кожен і квитки в Головну подію серії з гарантією 1 000 000 євро!

З усіма деталями серії та акції "Шлях на WSOP" можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.