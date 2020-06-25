Организаторы Всемирной серии покера, которые в этом году проведут фестиваль в онлайне, введут правило, которое негативно восприняли многие игроки. На WSOP online участникам придется выступать под реальными именами, а не никнеймами.

Новость вызвала волну недовольства среди большого количества покеристов, которые за виртуальными столами желают оставаться инкогнито. Поэтому организаторам онлайн серии пришлось пойти на компромисс. Реальные имена игроков будут известны лишь на финальных столах WSOP online.

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Правило, которое нарушит конфиденциальность покеристов, пока что касается второй волны онлайн чемпионата, которая состоится с 19-го июля по 6-е сентября. Впрочем, с высокой долей вероятности, "открыть лицо" придется и участникам 31-го турнира, которые дадут старт WSOP online уже 1-го июля.

В нововведении есть и положительный момент. Всемирная серия покера на виртуальных столах позволит прорекламировать себя до сих пор неизвестным игрокам. Кроме того, такой шаг организаторов поможет хотя бы частично приблизить онлайн версию WSOP к классическому, "живому" формату.