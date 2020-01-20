Зірка покеру Білзерян програв мільйон доларів за 40 секунд, поставивши проти МакГрегора

Відомий гравець в покер і актор Ден Білзерян зробив ставку на бій Конора МакГрегора проти Дональда Серроне.

Американець вирішив поставити на свого співвітчизника чималу суму. Він опублікував фото з готівкою перед боєм. Скільки саме там було – точно невідомо. Однак американські ЗМІ повідомляють, що мова йде про один мільйон доларів.

Однак МакГреор вже на 40-й секунді відправив Серроне в нокаут, вигравши бій.

Як це було: МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Сам Білзеріан виявився не надто задоволений після цього, написавши "Ха-ха, от ла**о".

Варто відзначити, що Ден Білзерян, окрім захоплень покером, є венчурним капіталістом, а також знімається в кіно. Себе ж він називає "королем Instagram".