Маніпулюючи екологічними питаннями, кажуть експерти, можна завдати удару економіці.

Згідно з даними соціології, тема збереження довкілля та протидії змінам клімату для українців стоїть дуже гостро. Наприклад, актуальними ці питання вважають близько 92% киян. Проте доки екологія залишається у топі тем для маніпуляцій, це загрожує трагічними наслідками для України, застерігають фахівці.

Ми стоїмо на грані екологічної катастрофи. Україна катастрофічно втрачає воду… мало того, що Україна одна з найменш забезпечених держав в Європі, так ми й ще й дуже по-хижацьки ставимось до цього ресурсу. Замість вирішувати непростими шляхами всі ці проблеми, бо простих рішень тут не буде, ми розмінюємо час на якісь точкові хайпові речі,

– сказала Людмила Циганок, президент Професійної асоціації екологів України.

При "заграванні" з екологічними питаннями, кажуть експерти, може порушитись баланс, і на додаток до нехтування екотематикою можна завдати удару економіці.

"Так, ми дивимося на Європу, так ми хочемо жити в чистій країні, хочемо вирішувати ці проблеми, але тут дуже важливо, щоб влада повністю не перейшла в руки умовної Гретти Тунберг української. Можливості для "активістів", на жаль, дуже багато, а відповідальності майже немає", – вважає політолог Кирило Сазонов.