Відповідь усім, хто мріє примусити Україну до несправедливого миру чи капітуляції, дуже проста і зрозуміла – ми покажемо середній палець. Домовлятися за нашою спиною більше ні в кого не вийде. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Реальні інвестиції зятя Трампа замість порожніх слів

Поки політикум ламає списи довкола заяв і надій нової американської адміністрації, у виданні The Atlantic з'явилася вкрай показова деталь. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер публічно міркує про статтю п'яту та гарантії, а паралельно його інвестиційний фонд вкладає величезні гроші в компанії, які виробляють зброю для України, постачають її та продають. Ось де ховається справжній прагматизм.

Це демонструє чіткий вибір американського бізнесу і тих, хто реально розуміє розклад сил. Поки політики продукують заяви, капітал іде в українську перемогу та оборонний сектор. І саме пряма робота з потужними оборонними підприємствами, спільне виробництво і закупівля зброї є значно надійнішою гарантією нашої безпеки, ніж будь-які примарні обіцянки чи дипломатичні запевнення, які розчиняються при першому ж випробуванні.

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Ілюзія колективної безпеки та дивні польські відмовки

Розмови про п'яту статтю НАТО взагалі дедалі більше нагадують інформаційну війну. Джаред Кушнер заявляє, нібито він побачив, як стаття діє, а Володимир Зеленський справедливо зауважує: поняття цієї статті у нас абсолютно різне. Сам Трамп відверто каже, що не знає, які гарантії безпеки взагалі можна надати, і називає розмови про поступливість Москви звичайним піаром. Тим часом заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков нервово кричить, що будь-яка квазіучасть України в Альянсі для них категорично неприйнятна.

Та чи існує НАТО як дієвий військовий механізм у реальному житті, а не на папері? Польща нібито мала дозвіл збивати російські ракети, які порушують повітряний простір, але коли доходить до діла, пілот літака Gripen заявляє, що не зміг відпрацювати через "погану погоду". Навіть застарілі радіолокаційні станції здатні бачити цілі в дощ, сніг і зливу, не кажучи вже про сучасні винищувачі. Проте ракети не збивають. Звісно, легше списати все на туман чи міфічних прибульців, ніж визнати банальну відсутність політичної волі та панічний страх перед так званою "ескалацією".

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Балтика палає: логістичний зашморг для Кремля

Поки партнери зважують кожен крок, фронт системно розширюється на ті території, де Росія почувалася абсолютно безкарною. У Фінській затоці під роздачу потрапило підсанкційне судно "Спарта-2", яке спокійно прямувало до Калінінграда. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко бідкається у соцмережах і визнає атаку двома безпілотниками, вигадуючи казки про "нейтральні води", хоча насправді це внутрішні води країн НАТО. На цьому кориті давно не було де ставити клейма: воно роками возило зброю для російських авантюр у Сирії, Алжирі та країнах Сахелю.

Паралельно біля Геленджика пішов на дно черговий ворожий суховантаж. Щойно в Балтійському морі починаються такі ж "розваги", які ми влаштували окупантам у Чорному морі, у Путіна настає логістичний колапс. Російська зовнішня торгівля не здатна існувати без балтійських портів. Перекинути сотні мільйонів тонн нафти та вантажів на залізницю неможливо: царистський Транссиб і без того перевантажений, там поїзди годинами чекають на роз'їздах. Перекриття Балтики означатиме глухий кут для російської економіки, і жоден Китай їх не врятує.

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Європейські парадокси та кінець епохи валеріанки

На тлі криків про мир до січня дуже корисно поглянути на суху статистику.

Депутат Європарламенту Моріц Кернер оприлюднив офіційні цифри: з початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз виділив Україні близько 231,5 мільярда євро допомоги, а за російські енергоресурси за той самий період сплатив Кремлю понад 232 мільярди євро. Тобто Європа власними руками профінансувала російську військову машину на більшу суму, ніж надала жертві агресії.

Саме тому будь-які вкиди про те, що на майбутньому саміті G20 чи деінде можуть послабити санкції, є звичайною російською спецоперацією. Москва відчайдушно намагається посіяти серед українців паніку, аби ми знову бігли в аптеки скуповувати валеріанку і робити їм виторги. Не дочекаються. Цю стадію ми давно пройшли.

Якщо Дональд Трамп справді так сильно прагне завершити війну до січня – у нього є всі інструменти. Не треба малювати фантастичні угоди на умовах Кремля. Дайте Україні далекобійні Tomahawk, надайте необхідну кількість зброї, і Збройні сили доб'ють російського агресора до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Тоді настане справедливий мир, а після цього хай хто завгодно цілується з диктатором у Кремлі скільки заманеться.