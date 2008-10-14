13:25
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Поки без грошей

      626
      Поки без грошей

      Попри те, що РНБО зобов’язало уряд виділити необхідні майже півмільярда гривень на вибори - Центральна виборча комісія досі не отримала жодної копійки.

      А тим часом відведені законом три дні, коли б кошти мали надійти у понеділок минули, каже заступник глави ЦВК Андрій Магера. Нагадаємо, напередодні Президент ввів в дію рішення РНБО, яке зобов’язало урядовців забезпечити фінансово підготовку до виборів. Однак кабмін на це не відреагував. Мовляв, без попереднього засідання - ніхто фінансових рішень приймати не буде.
      blog_ava
      Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
      сьогодні
      60471
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 жовтня 2008
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 12:30 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 3302
      Чому українці табуюють політичні теми
      сьогодні , 12:01 Чому українці табуюють політичні теми
      Олекса Коба 98
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1357
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Борис Немировський 2839
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2467
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук