Поки без грошей

Попри те, що РНБО зобов’язало уряд виділити необхідні майже півмільярда гривень на вибори - Центральна виборча комісія досі не отримала жодної копійки.

А тим часом відведені законом три дні, коли б кошти мали надійти у понеділок минули, каже заступник глави ЦВК Андрій Магера. Нагадаємо, напередодні Президент ввів в дію рішення РНБО, яке зобов’язало урядовців забезпечити фінансово підготовку до виборів. Однак кабмін на це не відреагував. Мовляв, без попереднього засідання - ніхто фінансових рішень приймати не буде.