Поки з газом

Нової газової війни не буде.

Український "Нафтогаз" обіцяє вчасно і в повному обсязі заплатити за російський газ, поставлений у лютому. А "Газпром" у свою чергу пообіцяв не штрафувати Україну за недобір газу у лютому. Про це напередодні домовились керівники обох компаній - повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов - передає "Інтерфакс". Як пише агентство, за підсумками двох місяців цього року, Україна спожила імпортного газу трохи більше 50% від законтрактованих об’ємів. При цьому в газових угодах зафіксовано, що "Нафтогаз" має оплатити 80% об’єму поставок, незалежно від того, скільки використав. Українська сторона вже офіційно заявила, що зацікавлена в скороченні законтрактованих об’ємів імпорту газу в цьому році з 40 мільярдів кубометрів до 33.