Сполучені штати - за покращення стосунків із Росією.

Вашингтон готовий до діалогу із Росією щодо американської системи ПРО у Європі та іранської ядерної програми. Про це заявив міністр оборони США Роберт Гейтс. Зокрема, глава пентагону наголосив на необхідності спільних зусиль обох держав задля вирішення проблемного питання іранської ядерної програми.Також Гейтс повідомив, що Сполучені Штати відкриті до партнерства із Москвою у питаннях ядерної безпеки. Насамкінець Роберт Гейтс в черговий раз наголосив, що розміщення елементів американської ПРО у Європі спрямоване виключно на захист від можливого ракетного удару з боку Ірану. Саме тому Росія не повинна розглядати це як загрозу своїй безпеці - наголосив міністр оборони США.