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Покращення відносин

Фінансові ринки 13:30, 7 березня 2009 201

Сполучені Штати прагнуть перегорнути нову сторінку відносин Лівану із Сирією.

Аби оцінити шанси обох держав на відновлення діалогу, до Бейруту прибули американські дипломати - радник Держдепартаменту США з питань Близького Сходу Джефрі Фелтман та представник ради національної безпеки Деніел Шапіро. За словами посадовців, головна мета візиту - показати народу та уряду Лівану підтримку Сполучених штатів.Джефрі Фелтман (радник Держдепартаменту США): ″Президент заявив, що прагне конструктивних перемовин у регіоні, в тому числі і з Сирією. Втім, перемовини потрібно проводити не для розмов. У нас є довгий список питань до Сирії, зокрема регіональних питань та двосторонньої співпраці. Я сподіваюсь Сирія готова до перемовин, і це стане засобом для досягнення наших цілей у регіоні″.Напередодні посадовці відвідали і Сирію. Зокрема, Сполучені Штати прагнуть переконати Дамаск припинити підтримку екстремістських угруповань "Хамас" та "Хезболла". Вашингтон також вимагає від Сирії припинити втручання в справи Лівану. В свою чергу Дамаск прагне залучити США до початку перемовин із Ізраїлем щодо повернення країні Голанських висот, захоплених під час шестиденної війни у 1967 році. Зазначимо, сирійсько-американські стосунки погіршились після вбивства прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі у 2005 році. Американці закидають Дамаску причетність до теракту. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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