Полегшена фізкультура

Уроки фізкультури буде полегшено.

науки вирішило полегшити нормативи - обіцяють суттєво скоротити дистанції забігів, скасувати часові обмеження для здачі кросу, відмовитися від штовхання ядра та стрибків через коня. Незмінним залишиться тільки оцінювання. Вікторія Деревянко (Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН): "Затверджені є такі нормативи, що зняти їх просто і сказати,що воно нам не потрібно, то ми не можемо, якщо ми все знімемо, то немає сенсу і цього уроку мабуть. Тому що у дітей не буде ніякої зацікавленості, якщо ми знімемо оцінювання, бо були такі пропозиції, що на уроках фізичної культури зняти оцінювання." Однак самі фізкультурники зізнаються - лише оцінками дітей не заохотиш - доведеться і вправи нові вигадувати, і оснащення нове купувати. А на все це бракує коштів. Лариса Галенко (вчитель фізкультури ліцею №38 м. Києва): "Це і ритміка, це і фітнес для старшокласників, це і атлетизм. Школи просто не мають баз, в нас немає баз, ми з пустими руками зараз працюємо, не вистачає інвентарю, не вистачає степів для степ-айробіки, те що цікавить зараз дівчат." Пропонують і інші новації - наприклад, фізкультуру можна буде спробувати здати як вибірковий іспит. Для цього потрібно правильно відповісти на 3 теоретичні питання і виконати 2 залікові вправи, вказані у білеті. У Міністерстві кажуть - нова програма знімає певну частину відповідальності за фізичний стан дитини з викладачів і перекладає його на батьків та медичних працівників, яких має бути по одному на тисячу учнів. Анатолій Ільченко (заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту МОНу): "Батьки повинні знати абсолютно достовірно стан здоров’я дитини і інформувати адміністрацію школи, медичну сестру і щоб все це було відображено у медичній книзі дитини." У Міністерстві воліли б активізувати і роботу позакласних гуртків та секцій. Тому у середу на зустрічі з Президентом міністр освіти і науки Іван Вакарчук спробує переконати Гаранта у важливості підвищення фінансування позакласних занять дітлахів. Що ж до дати впровадження полегшеної програми фізосвіти - то вона поки невідома.