Полегшення для водіїв

Хто не встиг, той ще встигне.

Водіям продовжили термін техогляду автомобілів на півроку. Уряд пішов назустріч водіям, оскільки, не у всіх регіонах України вже встигли створити сертифіковані центри технічного огляду, пояснив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Мовляв, у більшості областей їх менше 30 відсотків.Так, на Одещині, на 40 адміністративних районів створено всього 7 сертифікованих центрів. Цього вкрай мало. Відтак, урядовці сподіваються, що за півроку чиновники зможуть створити повноцінну мережу центрів технічного огляду автомобілів.Водночас у Верховній Раді задумались.. а чи не скасувати техогляд взагалі. Нардеп Анатолій Гриценко переконує - до безпеки на дорогах це не має ніякого відношення. А нинішня система техогляду перетворилась на суцільний обман, корупцію та побори водіїв.