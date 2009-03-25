Сьогодні Чехія має офіційно залишитися без уряду.

У четвер прем’єр країни Мірек Тополанек повинен подати прохання про відставку чеському президенту Вацлаву Клаусу. Про це повідомила прес-секретар Кабінету міністрів Чехії. Згідно з Конституцією країни, глава держави має прийняти відставку уряду і назвати ім’я політика, який формуватиме новий Кабмін. Деякі оглядачі заявляють, що це знову буде Тополанек. Чеському прем’єру також можуть дозволити допрацювати у статусі виконувача обов’язків до закінчення головування Праги у Євросоюзі. Там трохи занепокоїлися політичною кризою в країні, яка нині головує у ЄС. Втім Брюссель заявив, що не має наміру драматизувати ситуацію. Крім того європосадовців заспокоїв і сам Мірек Тополанек. Віз заявив, що відставка його уряду не загрожує чеському головуванню в об’єднаній Європі. Нагадаємо, політична криза у Чехії виникла, коли у вівторок парламент країни висловив вотум недовіри Кабінету міністрів Тополанека.