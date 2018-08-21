Політична та економічна криза у Венесуелі: інфляція досягнула небувалих масштабів

Країна переживає шалений економічний спад внаслідок якого валюта зовсім знецінилась. МВФ прогнозує інфляцію венесуельського болівару на рівні 1 мільйона відсотків у 2018 році.

Про це повідомляє служба BBC.

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Політична та економічна криза у Венесуелі призвели до нечувано високого рівня інфляція в країні. Як наслідок у країні утворився дефіцит продовольчих товарі та медикаментів. Лише за липень 2018 року інфляція сягнула показника 82 700 відсотків.

Причиною такого економічного становища в країні є продовження політики друкування грошей для покриття дефіциту бюджету режимом Ніколаса Мадуро.

Очікується, що економіка Венесуели має скоротитися на 18 відсотків. Це скорочення відбуватиметься третій рік поспіль. Причиною зменшення ВВП країни є падіння видобування нафти в Венесуелі.

У червні президент Венесуели Ніколас Мадуро збільшив мінімальну зарплатню в країні до трьох мільйонів боліварів. З урахуванням додаткових виплат на купівлю мінімального продуктового кошика вона складе 5,2 мільйона боліварів, що приблизно дорівнює 1,85 долара.

З понеділка у Венесуелі запроваджують нову валюту, яка має замінити знецінений в результаті гіперінфляції болівар. З банкнот зникнуть відразу п'ять нулів.

Наразі станом на минулий четвер ціни на продовольчі товари перебували на такому рівні, що за кілограм м'яса потрібно було заплатити 9,5 мільйона болівар.



Кілограм м'яса коштує 9,5 мільйона болівар