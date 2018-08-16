Верховний суд Венесуели у вигнанні "засудив" Мадуро до 18 років позбавлення волі

Так званий Верховний суд Венесуели у вигнанні 15 серпня засудив президента країни Ніколаса Мадуро до 18 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 25 мільйонів доларів.

Про це повідомило видання DW.

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До складу самопроголошеного судового органу ввійшли екс-генпрокурор країни Луїс Ортега та більше ніж 20 юристів, частина з яких перебувала у столиці Колумбії Боготі, а інша частина в американському штаті Маямі.

Під час символічного засідання президента Венесуели Ніколаса Мадуро звинуватили у корупції, зокрема в отриманні ним хабара в розмірі 35 мільйонів доларів від бразильського будівельного конгломерату Odebrecht.

Натомість конгломерат отримав низку контрактів з державними підприємствами Венесуели.

Зазначається, що отримані гроші Мадуро витратив на фінансування передвиборчої кампанії у 2013 році.

Прийняте рішення щодо позбавлення волі та штрафу не несе жодної юридичної сили у Венесуелі, однак юристи сподіваються, що таким чином їм вдасться привернути увагу суспільства до кризи, що розвинулася внаслідок політики чинного президента Ніколаса Мадуро.