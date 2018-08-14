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У Венесуелі заарештували генерала за підозрою у причетності до замаху на президента Мадуро

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Генерала національної гвардії Венесуели заарештували
Генерала національної гвардії Венесуели заарештували / Фото з відкритих джерел

Генерала національної гвардії Венесуели Алехандро Переса Гомеса заарештували за підозрою в організації замаху на президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на заяву генерального прокурора Венесуели Тарека Вільяма Сааба.

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Зазначається, що Гомеса затримали 13 серпня разом із опозиційним політиком Хуаном Лекесенсомі полковником Педро Хав'єром Самбрано.

Наразі за підозрою у причетності до замаху заарештовано 14 осіб.

Генпрокурор Сааб повідомив журналістам, що можливі наступні арешти.

Нагадаємо, спроба замаху на Мадуро відбулась 5 серпня в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії. Біля президентської ложі підірвались кілька безпілотників, начинених вибухівкою. Поранення отримали семеро військових, та сам Мадуро не постраждав.

Теги: Новини політики Венесуела арешт
Джерело: 24 Канал
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