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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Політичні ляльки

18:05, 1 березня 2009 269

Мешканка Запоріжжя Тетяна Харламова шиє ляльки українських політиків.

У неї вдома - вже ціла компанія партійних лідерів та народних депутатів. Майстриня зізнається - на таку роботу її надихнули безперервні телевізійні ток-шоу. Коли політики завдяки телебаченню стали вже майже рідними, Тетяна взялася створювати їх власноруч. Кожній ляльці жінка намагається надати характерні риси.Тетяна Харламова (майстриня): “Ось у мене Ринат Ахметов, знизу він у мене казковий герой, із золотом, якого він нікому не віддає. Боже упаси. Сірий кардинал, сірий піджачок. Тут у нас футбол на першому місці”.Тимошенко і Ющенко тут стоять поруч і не сваряться. У прем’єрки на шиї - її улюблені перлини. Наталія Вітренко, приміром, у одній компанії з Володимиром Леніним і Петром Симоненком. Причому вождь усіх трудящих по-батьківськи поклав Симоненку руку на плече. Лідер КПУ зображений у вигляді юного піонера з барабаном. А кілька тижнів тому майстриня поклала йому у кишеню маленьку ляльку: мовляв, - нехай ростить і виховує. Тетяна каже: її захоплення для неї - велика душевна втіха.Тетяна Харламова (майстриня): “Я дуже люблю ляльок. Я шию їх, тому що не бавилася у дитинстві. Мені просто це подобається. Комусь подобається малювати картини, а мені шити ляльки. Є куди застосувати свою фантазію”.Одяг для своїх персонажів майстриня знаходить на секонд-хендах, а потім його перешиває. Доводиться добре поміркувати, аби підібрати для ляльки щось саме у її стилі. А ще неабияку роль відіграють аксесуари. Так, у Нестора Шуфрича з’явилася миша в руках, а Євген Червоненко має вертоліт, адже дуже любить на ньому літати. Нарікає майстриня на одне, завдяки ток-шоу політики стають людям все ріднішими. Однак, хорошого від цього мало. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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