Політичні теревені

Мєдвєдєв підтвердив "перезавантаження" у стосунках з США.

Чільник Кремля Дмітрій Мєдвєдєв на зустрічі з ветеранами американської зовнішньої політики у Москві вкотре висловив сподівання на покращення відносин між Сполученими Штатами та Росією.Дмітрій Мєдвєдвєв (Президент РФ): “Я сподіваюся, що той дивовижний термін "перезавантаження", який з'явився після зустрічі Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з Держсекретарем США Хілларі Клінтон і став гуляти практично у всіх аналітичних коментарях, зможе відобразити істоту тих перетворень, які ми хотіли б отримати”.Термін "перезавантаження" до відносин Вашингтона і Москви, як зазначає ВВС, вперше застосував віце-президент США Джо Байден у Мюнхені на початку лютого. Згодом американський Держсекретар Хілларі Клінтон навіть вручила своєму російському колезі символічну кнопку "перезапуску" під час очної зустрічі у Женеві.У Москві з Президентом Мєдвєдєвим зустрілися колишні Держсекретарі США Генрі Кісінджер, Джордж Шульц та Джемс Бейкер. З російського боку компанію керманичу Кремля склали чинний Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та два його попередники - Ігор Іванов та Євгєній Прімаков. Деякі аналітики схильні вбачати у цих візитах підготовку першої зустрічі американського та російського лідерів, запланованої на 1 квітня у Лондоні.