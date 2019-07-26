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      Поліцейська погоня з перестрілкою під Києвом та затримання озброєних іноземців

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      Погоня зі стріляниною під Одесою
      Погоня зі стріляниною під Одесою / Автоцентр

      У київській області невідомі вибили вікно в автомобілі, та викрали сумку з грошима погрожуючи зброєю чоловіку. Правоохоронцям довелося влаштувати справжню погоню зі стріляниною.

      Інцидент трапився під Києвом в селі Крюківщина у Києво-Святошинському районі.  Група людей напала на 35-річного водія автомобіля. У столиці та області було введено оперативний план "Сирена". Про це повідомляє Інформатор

      Нагадаємо: Під Києвом чоловік влаштував погоню з вогнепальною зброєю

      За попередньою інформацією, двоє невідомих розбили скло в автомобілі 35-річного водія Toyota Land Cruiser. Зловмисники напали на водія, застосовуючи вогнепальну зброю та відібрали сумку з великою сумою грошей та особистими речами потерпілого. Після цього вони одразу зникли на автомобілі Mercedes.

      Стрілянина
      Під Києвом в селі Крюківщина озброєна група людей напала на 35-річного водія автомобіля.

      Після оголошення спеціальної операції "Сирена", патрульні помітили підозрілий автомобіль, який їхав Одеською трасою поруч з селом Віта Поштова.

      Водій ігнорував сигнали правоохоронців про зупинку та продовжував рух. Натомість поліцейські відкрили вогонь та почали стріляти по колесах автомобіля.

      Патрульні зуміли вистежити чоловіків. Один зловмисник намагався переховатися у селі Віта Ворохта. Проте він виявився не таким спритним, як його напарник, якому вдалося дістатися села Крюківщина. Обидва підозрюваних виявилися громадянами Грузії. Чоловіки проживали у Києві, одному 50 років, а іншому 42.

      У салоні автомобіля Mercedes знайшли пістолет "Форт 12Р" без номерів, а також патрони до нього. Окрім того, у старшого чоловіка вилучили сканер.

      Обидвох іноземців затримали. Їм оголошено підозру у розбої та погрозі щодо працівника правоохоронних органів. Стаття передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Озброєні чоловіки виявились грузинами
      Озброєні чоловіки виявились грузинами

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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