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      Поліцейські висадили на мороз молодого чоловіка: той до ранку не дожив

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      Київські патрульні висадили молодика на півдорозі додому: той помер від переохолодження
      Київські патрульні висадили молодика на півдорозі додому: той помер від переохолодження / 24 канал

      На Київщині патрульні висадили посеред зимової ночі на вулицю з машини чоловіка, якого перед цим затримали за порушення правопорядку. Зранку місцеві жителі виявили його тіло. У підсумку правоохоронцям було оголошено підозру за фактом перевищення службових обов’язків.

      Як повідомляють у Патрульній поліції України інцидент трапився 17 лютого. Тоді поліцейські отримали повідомлення, що в одному з районів Києва порушують громадський порядок. Коли вони прибули на місце, то побачили молодого чоловіка, який поводився вкрай неадекватно. Патрульно припускають, що той імовірно перебував під впливом токсичних речовин або наркотиків.

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      Правоохоронці спробували затримати хулігана, але той почав чинити опір. Відтак, аби його заспокоїти, вони змушеними були застосувати спецзасоби (які саме, у поліції не уточнюють) і кайданки. У підсумку порушника було затримано. Також патрульні на місце викликали "швидку".

      Коли ж правоохоронці з’ясували, що чоловік проживає у Вишгороді, то вирішили його відвезти додому. У поліції переконують, що він постійно намагався вийти з машини та не хотів їхати додому. Через це патрульним довелося його висадити з машини на під’їзді до Вишгорода.

      На ранок місцеві мешканці виявили чоловіка мертвим. За підсумками попереднього огляду судово-медичного експерта, людина померла від переохолодження.

      Додамо, що інцидентом зацікавилося керівництво Патрульної поліції. Наразі усіх причетних до смерті чоловіка встановлено. Також було повідомлено внутрішню безпеку Нацполіції, а всі матеріали справи передано до ДБР.

      Згодом слідчий Держбюро розслідувань трьом працівникам патрульної поліції повідомив про підозру за фактом перевищення службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілого.

      Якщо ж вину правоохоронців буде доведено, їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Крім того, патрульним буде заборонено обіймати певні посади.

      Схожий випадок трапився наприкінці січня на Житомирщині, щоправда тоді загинула дівчина (20-річна Ірина Дворецька), а висадив її на мороз водій автобуса, оскільки та не мала грошей заплатити за проїзд.

      Цілком імовірно, що вона пішла трасою, але збилася з дороги та зайшла в ліс. Там заблукала та як наслідок померла від переохолодження внутрішніх органів.

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      Теги: Новини Києва Новини України Поліція Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 канал
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