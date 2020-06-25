За попередньою інформацією активісти прямували на акцію протесту "Національного корпусу".

На в'їзді в Запоріжжі правоохоронці затримали мікроавтобус з молодими людьми. За попередньою інформацією вони прямували на акцію протесту "Національного корпусу" в Запоріжжі.

Про це повідомили в прес-службі політсили.

"Очевидно, що вони їхали на анонсовану акцію Нацкорпусу в Запоріжжі з метою організації провокацій і бійок, щоб потім Шарій знову міг записувати маніпулятивні відео про розгул радикалізму в країні. Сумнівів у тому, що це були шарієвські титушки, немає, адже їх супроводжувала журналістка Шарія Неля Керечанин, яку вдалося зафіксувати на фото", – заявили в партії.

За словами лідера одного з підрозділів Нацкорпусу Максима Жоріна, агресивна поведінка людей партії Шарія часто спрямована не тільки проти націоналістів.

"Якщо раніше вони могли проявити свою сміливість тільки в інтернеті, то тепер повернулися до практики 2014: купили титушек і почали нападати на вулицях. І не на націоналістів, як обіцяли, а на звичайних громадян", – написав Жорін у Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні в Запоріжжі і Харкові активісти Нацкорпусу проводять мітинги проти реваншу проросійських сил в Україні.