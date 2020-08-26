Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто "Схем": деталі
Нацполіція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем". Ймовірним зловмисником є житель Луганщини, його спільник – з Києва. Ще двох причетних до злочину оголосили у розшук.
Під час обшуків вилучили докази
Підозрюваних затримали вранці 26 серпня. Про це інформує пресслужба МВС з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
До теми Підпал автомобіля "Схем": з’явилося відео моменту займання
Правоохоронці кажуть, що під час обшуків вилучили докази. Зокрема, мовиться про одяг зловмисників та запалювальні шашки.
Двоє підозрюваних – у розшуку
Очільник МВС Арсен Аваков на брифінгу повідомив, що окрім жителя Луганщини і киянина, є ще двоє підозрюваних – їх оголосили у розшук.
Після обшуків знайшли відповідні назаперечні докази. Один із них (підозрюваних – 24 канал) житель Луганської області, спільник його – киянин. Ще двоє встановлені і оголошені у розшук. Напад на журналістів ми вважаємо особливим видом злочинів, до яких держав повинна ставитись з особливою ретельністю,
– зазначив Аваков.
Підпал авто "Схем": головне
- Вночі 17 серпня невідомі у Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми".
- Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов'язаний саме з професійною журналістською діяльністю "Схем", "яка комусь дуже не подобається".
- Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом загоряння автомобіля працівника ЗМІ. Відповідно до звіту ДСНС, автівка загорілася, тому що було "занесення стороннього джерела запалювання", а коротке замикання виключене.