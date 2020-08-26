Нацполіція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем". Ймовірним зловмисником є житель Луганщини, його спільник – з Києва. Ще двох причетних до злочину оголосили у розшук.

Під час обшуків вилучили докази

Підозрюваних затримали вранці 26 серпня. Про це інформує пресслужба МВС з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Правоохоронці кажуть, що під час обшуків вилучили докази. Зокрема, мовиться про одяг зловмисників та запалювальні шашки.

Двоє підозрюваних – у розшуку

Очільник МВС Арсен Аваков на брифінгу повідомив, що окрім жителя Луганщини і киянина, є ще двоє підозрюваних – їх оголосили у розшук.

Після обшуків знайшли відповідні назаперечні докази. Один із них (підозрюваних – 24 канал) житель Луганської області, спільник його – киянин. Ще двоє встановлені і оголошені у розшук. Напад на журналістів ми вважаємо особливим видом злочинів, до яких держав повинна ставитись з особливою ретельністю,

– зазначив Аваков.