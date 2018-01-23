Поліція показала засніжені траси Донеччини, по яких заборонили рух вантажівок: фото

Державне агентство автомобільних доріг України у вівторок, 23 січня, заборонило рух великовагових транспортних засобів на автошляхах Донеччини.

Про це повідомляє "Укравтодор" у Facebook.

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На Донеччині спостерігаються хуртовини, пориви вітру сягають до 15-20 метрів за секунду.



"Заборонено рух великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-03 Київ - Харків – Довжанський, на ділянці від км 646+000 (кордон з Харківською областю) до км. 709 +000 (м.Бахмут) з 08-00 год. 23.01.2018 року", – йдеться у повідомленні.



Засніжені траси Донеччини



Засніжені траси Донеччини



Засніжені траси Донеччини



Засніжені траси Донеччини



Після чого повідомляється про зняття заборони на рух транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-03.

Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги місцевого значення С051016 Торське – Кремінне, (0 – 9 км),

– додали у повідомленні.