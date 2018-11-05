Поліція просить допомогти знайти підозрюваного у вбивстві школярки: фоторобот

У Харківській області знайшли тіло 15-річної дівчинки Аліси Онищук, яка зникла напередодні. Школярку спершу зґвалтували, а потім задушили.

Про це свідчать висновки експертів, повідомляє прес-центр ГУ Нацполіції у Харківській області. Відзначається, що Аліса вирушила на навчання о 07:20 2 листопада та не повернулася додому в селище Бабаї, – її 42-річна мама о 20:29 заявила про зникнення дівчинки в поліцію, після чого розпочалися пошуки.

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Аліса Онищук, фото з соціальних мереж

Тіло знайшли в лісосмузі в селищі Покотилівка в декількох кілометрах від її будинку. Слідчі проводять досудове розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 4 ст. 187 (розбій).

Правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві дівчини, а також опублікували його фоторобот.

Фоторобот підозрюваного у вбивстві

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-45 років, зріст 185 см, худорлявої статури.