Поліція Росії затримала опозиціонера Яшина
У Росії правоохоронці затримали опозиційного політика Іллю Яшина.
Про це він особисто повідомив у Twitter.
За його словами, п'ять працівників поліції чекали на нього поблизу його будинку.
"Я навіть не можу уявити, як довго вони там стояли", – прокоментував Яшин, передає телеканал "Дождь".
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Офіційно йому не було пред'явлено будь-яких звинувачень. Він передбачає, що мова може йти про організацію акції, яка відбулася 24 грудня і що на нього складуть протокол через порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування.
Я припускаю, що за цим стоїть мерія. Для них важливо задавити будь-які протести і будь-яку активність,
– заявив Яшин.
У виданні зазначено, що 25 грудня Яшин повідомив, що поліція прийшла до його батьків.
"Шукають мене, хоча я ні від кого не ховаюся. Найбільше дратує, коли родичів починають смикати, тим більше майже вночі", – додав політик.
В середині грудня Яшин заявив, що 24 грудня в Лермонтовському сквері відбудеться свято під назвою "День вільних виборів". Мерія Москви кваліфікувала це як провокацію. На заборону суду Яшин відреагував так, що це неправомірно і що подія все-одно відбудеться. За декілька годин до початку Яшин звинуватив поліцію у зриві свята і оголосив про зміну формату на збори громадян.