Поліція Росії затримала опозиціонера Яшина

У Росії правоохоронці затримали опозиційного політика Іллю Яшина.

Про це він особисто повідомив у Twitter.

За його словами, п'ять працівників поліції чекали на нього поблизу його будинку.

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 грудня 2017 р.

"Я навіть не можу уявити, як довго вони там стояли", – прокоментував Яшин, передає телеканал "Дождь".

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Офіційно йому не було пред'явлено будь-яких звинувачень. Він передбачає, що мова може йти про організацію акції, яка відбулася 24 грудня і що на нього складуть протокол через порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування.

Я припускаю, що за цим стоїть мерія. Для них важливо задавити будь-які протести і будь-яку активність,

– заявив Яшин.

У виданні зазначено, що 25 грудня Яшин повідомив, що поліція прийшла до його батьків.

"Шукають мене, хоча я ні від кого не ховаюся. Найбільше дратує, коли родичів починають смикати, тим більше майже вночі", – додав політик.

В середині грудня Яшин заявив, що 24 грудня в Лермонтовському сквері відбудеться свято під назвою "День вільних виборів". Мерія Москви кваліфікувала це як провокацію. На заборону суду Яшин відреагував так, що це неправомірно і що подія все-одно відбудеться. За декілька годин до початку Яшин звинуватив поліцію у зриві свята і оголосив про зміну формату на збори громадян.