Поліція влаштувала облаву на мафію: близько 200 заарештованих у Італії і Німеччині

Майже дві сотні мафіозі арештували в Італії і Німеччині. 169 людей підозрюють у роботі на угрупування "Ндрангета".

Під час рейдів поліція також конфіскувала активи на понад 50 мільйонів євро. За словами копів, мафіозі проникли в бізнес Італії та Німеччини і заробляли на продажі вина, їжі, збиранні сміття і ритуальних послугах.

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Цікаво, що серед арештованих навіть є мер містечка Кротоне, що в південному регіоні Калабрії. Адже там панує один із найпотужніших мафіозних кланів країни.



У Німеччині затримали всього 13 людей. Вони нібито нав'язували продукти фірм, які контролює мафія. І відмивали ці кошти. Крім цього, частина італійських арештантів відповідали за обіг кокаїну у Європі.

Усім підозрюваним інкримінують відмивання грошей, незаконне носіння зброї, вбивства, крадіжки автомобілів, шахрайство і неналежне поводження зі сміттям.

Це найбільша така операція за 20 років. В Італії звинувачення включають спроби вбивства, шантажу та відмивання грошей. А в Німеччині мафія тиснула на людей задля своїх економічних інтересів,

– зазначила керівник департаменту з питань тяжкої та організованої злочинності Німеччини Сабіне Вогт.