Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" перенесла початок виконання рейсів Київ – Нью-Йорк на весну 2021 року. МАУ прийняла таке рішення, щоб заздалегідь запланувати виконання далекомагістральних рейсів.

На сайті МАУ повідомили, що авіакомпанія продовжує планувати свої польоти, керуючись винятково об'єктивними ринковими та епідеміологічними факторами.

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Чому рейс перенесли

Причиною переглянути відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році стали фактори, які обумовили зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорка, так і транзиту до США:

перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році через негативний вплив пандемії COVID-19 на економіку країни;

погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі;

суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревану, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США.

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Авіаційні сезони

Відповідно до норм Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), календар авіаційних сезонів ділиться на 2 періоди.

► Сезон літньої навігації триває з останньої неділі березня до останньої суботи жовтня.

► Сезон зимової навігації триває з останньої неділі жовтня до останньої суботи березня.