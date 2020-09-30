МАУ внесла зміни до розкладу за жовтень: яких рейсів вони стосуються
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відклал відновлення рейсів з Києва до Брюселя та Дюссельдорфа. Також літаки МАУ тимчасвово не курсуватимуть з Харкова та Дніпра до Тель-Авіва.
Графік зміни щодо рейсів до Німеччини, Ізраїлю та Бельгії
Рейси з української столиці до Дюссельдорфа та Брюсселя планують відновити з 24 жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба МАУ.
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Щодо рейсів до Ізраїлю, то 4 жовтня літаки МАУ не літатимуть до Тель-Авіва з Харкова, а з 8 жовтня – з Дніпра.
Перегляд розкладу польотів пов'язаний зі зниженням завантаження даних європейських напрямках у зв'язку з переходом на осінньо-зимовий сезон для авіації,
– пояснили в МАУ.
Також на зміни в розкладі вплинуло обмеження на перетин ізраїльського кордону. Через карантин в країні це обмеження з 25 вересня по 11 жовтня.
Скорочена частота польотів по таких рейсах:
- Київ – Тель-Авів – Київ виконуватимуться по понеділках, середах, четвергах і неділях;
- Одеса – Тель-Авів – Одеса будуть виконуватися по четвергах.