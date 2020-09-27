Через нову карабаську кризу МАУ не літатиме в Єреван
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила скасувати свої рейси в Єреван – столицю Вірменії. Це рішення схвалили на фоні загострення конфлікту Азербайджану й Вірменії.
Відповідне рішення було схвалено після аналізу ризиків спеціалістами під час вечірнього брифінгу, повідомляє авіакомпанія МАУ.
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Як зазначили в авіакомпанії, польоти лише у Вірменію, але не в Азербайджан, скасовують зокрема через запровадження воєнного стану й загальну мобілізацію.
Ми в компанії оцінили усі можливі ризики й вирішили – виконання рейсу до Єревану є неможливим до роз'яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України й офіційної позиції Баку і Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору в небі,
– пояснив керівник авіакомпанії Євген Дихне.
Найближчий рейс до Єревана мав відбутися вже в понеділок, 28 вересня, о 17 годині. Також в МАУ оцінюють ситуацію з можливістю призупинити рейси в Баку, які мають відновитися з 4 жовтня.
Чому компанія так швидко відреагувала?
Схоже, у МАУ просто не хочуть ризикувати й здійснювати польоти над територією, де триває війна. Причиною для цього може послужити трагічний досвід зі збиттям літака над Тегераном 8 січня 2020 року.
Хоча тоді в Ірані й не було бойових дій, та саме відбулося загострення у відносинах зі США. Як наслідок, система ППО Ірану збила український цивільний літак, що злітав з аеропорту.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.