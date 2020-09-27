Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила скасувати свої рейси в Єреван – столицю Вірменії. Це рішення схвалили на фоні загострення конфлікту Азербайджану й Вірменії.

Відповідне рішення було схвалено після аналізу ризиків спеціалістами під час вечірнього брифінгу, повідомляє авіакомпанія МАУ.

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Як зазначили в авіакомпанії, польоти лише у Вірменію, але не в Азербайджан, скасовують зокрема через запровадження воєнного стану й загальну мобілізацію.

Ми в компанії оцінили усі можливі ризики й вирішили – виконання рейсу до Єревану є неможливим до роз'яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України й офіційної позиції Баку і Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору в небі,

– пояснив керівник авіакомпанії Євген Дихне.

Найближчий рейс до Єревана мав відбутися вже в понеділок, 28 вересня, о 17 годині. Також в МАУ оцінюють ситуацію з можливістю призупинити рейси в Баку, які мають відновитися з 4 жовтня.

Чому компанія так швидко відреагувала?

Схоже, у МАУ просто не хочуть ризикувати й здійснювати польоти над територією, де триває війна. Причиною для цього може послужити трагічний досвід зі збиттям літака над Тегераном 8 січня 2020 року.



Хоча тоді в Ірані й не було бойових дій, та саме відбулося загострення у відносинах зі США. Як наслідок, система ППО Ірану збила український цивільний літак, що злітав з аеропорту.

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